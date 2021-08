JAKARTA- Aktor dan komika Amerika-Pakistan, Kumail Nanjiani masih belum percaya menjadi keluarga baru Marvel Cinematic Universe (MCU). Seperti diketahui, dia bermain dalam salah satu film garapan Marvel, Eternals.

“Rasanya seperti tidak nyata,” kata Kumail Nanjiani seperti dilansir dari laman CBR, Senin (30/8/2021).

“Kita baru saja menggelar penayangan perdana setelah diundur selama setahun. Ketika syuting, aku merasa seperti berada dalam film Marvel. Tapi sekarang sudah bertahun-tahun berlalu dan ketika orang bertanya ‘bagaimana rasanya menjadi bagian MCU?’ aku selalu menjawab ‘tidak tahu, aku belum yakin hingga filmnya keluar’,” imbuhnya.

Kumail Nanjiani juga mengaku yakin tak yakin apakah dirinya sudah resmi masuk jadi bagian MCU. Terlebih dia takut apakah nantinya perannya akan dipotong atau diganti orang lain, mengingat film belum tayang. "Aku sama sekali tak tahu," katanya.

Meskipun demikian, sang aktor merasa film Eternals akan menjadi langkah terbesar Marvel sejauh ini dalam hal adaptasi budaya dunia nyata ke layar lebar, layaknya Black Panther atau Crazy Rich Asians.

"Rasanya seperti momen besar dalam kebudayaan dunia," ungkapnya.

Dalam film Eternals, Kumail Nanjiani akan berperan sebagai Kingo, seorang ahli pedang dan aktor film Bollywood yang, sama seperti saudara-saudari Eternals lainnya, memiliki kemampuan super pemberian dewa-dewi Marvel yang bernama Celestials. Eternals sendiri akan menjadi film ke tiga dalam fase ke empat MCU, melanjutkan Black Widow dan Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Tahun lalu, Marvel mengumumkan bahwa Eternals akan diundur dari Februari 2021 ke November 2021 dan bisa saja diundur kembali, tergantung dari keberhasilan film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings yang akan tayang 3 September besok.

Disutradarai oleh Chloe Zhao, Eternals akan dibintangi Kumail Nanjiani, Angelina Jolie, Richard Madden, Kit Harrington, Gemma Chan, dan banyak aktor kawakan Hollywood lainnya.