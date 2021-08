JAKARTA - Deddy Mahendra Desta alias Desta dikenal sebagai aktor yang enggan diwawancara. Sosoknya yang cuek membuat beberapa interviewer segan melakukan sesi wawancara dengan bapak tiga anak ini. Tampaknya hal tersebut tak berlaku pada podcast Deddy Corbuzier.

Aktor sekaligus presenter Desta termasuk sosok yang sulit untuk diwawancara. Suami Natasha Rizki ini merasa tak ada yang menarik dari perjalanan hidupnya. Lantaran itu, Desta kerap menolak tawaran wawancara dari berbagai interviewer.

"Cuma gue bukannya anti elo sebetulnya, tapi lebih kepada gue tuh dimana-mana emang nggak mau Ded. Gue berasa nggak ada yang menarik sama apa yang bisa digali dari gue," tutur Desta dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier, Sabtu (28/8/2021).

Lantas belakangan ini Desta mengaku bersedia menjadi bintang tamu di podcast YouTube Deddy Corbuzier. Alasannya, ia mengaku terenyuh lantaran kata-kata menohok Deddy Corbuzier.

Deddy Corbuzier mengaku hanya ingin sekedar berbincang sebagai kawan lama bersama Desta. Dari situ, parter Vincent Ryan Rompies ini bersedia menyambangi kediaman Deddy Corbuzier.

"Gue karena care sama elo, gue tuh perhatian sama elo, dan gue suka juga walaupun gue nggak mau dateng tapi gue selalu nonton podcast elo ini. Tapi ya itu begitu elo jawab akhirnya elo kasih tahu lah kondisi elo gimana. Sampai akhirnya ada satu kalimat yang bikin gue akhirnya yaudahlah, akhirnya gue nyerah," ucapnya lagi.

Deddy Corbuzier ternyata menghubungi Desta saat masih menjalani perawatan beberapa waktu lalu lantaran menderita badai Sitokin. Mantan pesulap itu juga mengatakan dirinya sudah mengenal sosok Desta cukup lama selama berkecimpung didunia hiburan.

"Nih dia (Deddy) bilang gini. 'Anyway jadi kepikiran kalau gue balik beneran minggu ini please do at podcast sama gue ya bro. Kita nggak usah ngomong apapun yang kita nggak suka, ketawa-ketawa aja, happy-happy aja. Just wanna be someone to be with people i know actually from long ago," kata Desta.

