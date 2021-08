BEBY Tsabina pamer kulit mulus saat menikmati pemandangan dari atas rooftop. Imutnya oenampilan artis cantik satu ini.

Diintip dari laman Instagram bebytsabina, artis ini sedang berfoto di rooftop dengan pakaian terbuka. Ia memadukan crop top hitam yang memperlihatkan bagian perutnya dengan celana jeans.





Baca Juga:

Viral Crazy Rich PIK Helena Lim Mandi Susu, Banjir Cibiran Warganet

Natasha Dewanti Yoga dengan Pose Menantang, Netizen: Body Mama Sarah Bagus Banget

Kulit mulusnya pun jadi sorotan karena penampilannya itu. Sekalipun unggah foto tak pakai filter, Beby Tsabina tetap cantik.

"Before & after by @kellansworld ❕," kata dia.

Netizen mana yang tak jatuh hati melihat pose Beby Tsabina. Fotonya pun tak lepas dari beragam komentar netizen Indonesia. "Beby cantik banget sihh😍😍," kata sti***. "Dameg nya tuh disini ❤," ungkap mot***. "Gemeshhh❤️," tulis maw***.