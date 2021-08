HELENA Lim, Crazy Rich PIK buat heboh netizen. Lantaran dirinya pamer mandi susu di bathtub.

Memakai bikini two piece warna hijau muda, Helena Lim sedang asyik menyiram kotak susu berliter-liter ke tubuhnya. Ia mandi susu dengan ekspresi manja.

Helena terlihat senang di momen ini dan dalam video behind the scene, nampak seorang kameramen yang mengabadikan Helena Lim mengguyurkan susu cair ke seluruh tubuhnya.

"Behind the scene before shoot, play with susu cair, my first time mandi susu rasanya lengket semua," tulis sang selebgram.

Aksi Helena Lim mandi susu justru menuai cibiran netizen. Netizen menilai kalau Helena tak pantas melakukan hal ini, lantaran masih banyak orang lain yang membutuhkan susu "Yang lain kesusahan makan sehat, ini malah susunya dibuang-buangin," kata irani***. "Orang yang lebih membutuhkan menangis lihat ini," tambah sagita***. "Udah nenek-nenek lupa umur," tulis nyong***. "Kasihan orang yang enggak bisa beli susu," tambah suria***. "Gak mendidik sis, mereknya jangan dilihatin," ujar diana***.