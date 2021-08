RADEN Kian Santang Prahara Di Langit Pajajaran adalah serial yang tayang di MNCTV setiap hari. Salah satu pemainnya bernama Masaji Wijayanto yang memerankan Raden Walangsungsang atau adik dari Kian Santang. Tim Live Chat Plus (di embed) RCTI+ berkesempatan ngobrol seru membahas kegiatan Masaji di belakang layar, Penasaran?

“Lagi sibuk apa nih Aji sekarang?” Tanya Tim Live Chat Plus yang dibalas gurauan olehnya. Pria kelahiran 1997 itu mengungkap jika kesibukannya sekarang hanyalah menunggu take untuk scenes nya. Sontak itu mengundang tawa para kru. Tim Live Chat Plus meminta Aji menceritakan secara jelas kesibukannya di belakang layar.

Masih dengan jawaban konyolnya, Aji pun menjawab, “Kalau lagi nggak syuting aku biasanya tidur, makan, mandi, nonton TV, gitu-gitu aja terus. Aku soalnya nggak ada kesibukan apa-apa sekarang. Jadi selesai syuting memang memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk istirahat.” Jelas Aji.

Mau tahu cerita Aji lainnya tentang karakternya di Raden Kian Santang atau kesibukannya yang lain? Saksikan obrolan selengkapnya hanya di Live Chat Plus eksklusif di RCTI+ .

