PANGGUNG Mikrofon Impian GTV malam ini akan kehadiran Rizki Ridho penyanyi dangdut Tanah Air yang sudah dikenal masyarakat luas. Mereka akan menyanyikan lagu “Mendung Tanpo Udan” yang saat ini sedang viral di dunia soial media. Selain itu, nanti malam Rizki Ridho juga akan berduet bersama peserta yang berhasil menjadi juara di MIkrofon Impian malam ini. Mereka akan berduet menyanyikan lagu “Pergi Pagi Pulang Pagi” yang diciptkan dan dipopulerkan oleh Armada.

Kehadiran dewan juri pun menjadi sesuatu yang patut ditunggu dengan berbagai komentarnya yang lucu dan menghibur. Ada Iis Dahlia, Charly Van Houten, Vega Darwanti dan Danang akan mengolah kemampuan bernyanyi para peserta dan menggali sisi kehidupan mereka. Dipandu Okky Lukman yang pandai membangun suasana, Mikrofon Impian akan banyak menghadirkan banyak kejutan dan juga penuh tawa.

Mikrofon Impian merupakan salah satu solusi bagi mereka yang terkena dampak dari pendemi seperti saat ini. Melalui Mikrofon Impian para peserta bisa mendapatkan hadiah uang tunai puluhan jutaan rupiah dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau mewujudkan impian para peserta yang belum terlaksana.

Salah satu peserta hari ini adalah Laela Haryadiningsih. Peserta ini mengikuti Mikrofon Impian agar bisa memiliki biaya tabungan untuk cicilan rumah. Ternyata Laela merupakan mantan lead vocal girlband Cherrybelle pada tahun 2015-2017. Dirinya juga sempat terkena tipu oleh marketing ketika sedang membeli rumah.

Selain Laela Haryadiningsih, masih ada peserta yang akan tampil malam ini salah satunya yang berhasil menjadi juara pada minggu lalu yaitu Ahgia Nola Nahampun . Kemudian Alita Nurjehan akan hadir untuk menampilkan tampilan terbaiknya dan merebut hadiah jutaan rupiah.

Bagaimana ya kemeriahan tampilan Rizki Ridho malam ini? Akankah Ahgiamasih menjadi juara bertahan malam ini? Saksikan Mikrofon Impian – Sing For The Star setiap Selasa - Kamis pada pukul 22.00 WIB. Follow akun Instagram @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik. Program MIkrofon Impian – Sing For The Stars juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com

(dwk)