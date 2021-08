JAKARTA - Setelah dunia akting, Syahravi mulai menjajaki kariernya sebagai penyanyi dengan merilis single Forever (We Could Be). Menariknya, lulusan kontes band Live and Dream itu memproduksi dan menulis sendiri lirik lagu tersebut.

“Lewat lagu ini, aku ingin menyemangati pendengar lagu aku yang sedang dalam tahap melewati proses kehilangan. Jadi, lewatilah proses itu dengan cara pandang yang positif,” ungkap Ravi seperti dikutip dari Live Chat Plus, Selasa (24/8/2021).

Syahravi menjelaskan, single Forever (We Could Be) itu cukup spesial baginya. Pasalnya, dia membenamkan beberapa elemen musik kesukaannya dalam video tersebut.

Wawancara lengkap Syahravi dapat ditonton melalui Live Chat Plus, eksklusif hanya di aplikasi RCTI+ yang dapat diunduh melalui App Store dan Play Store. Atau, Anda dapat mengakses situs www.rctiplus.com.*

(SIS)