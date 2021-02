JAKARTA - Penyanyi muda Syahravi siap merilis lagu terbarunya, 4Ever (We Could Be). Dalam menggarap lagu barunya tersebut, dia menggandeng Kamga Mo sebagai vocal director.

Syahravi membeberkan alasannya memilih personel Tangga itu untuk membantunya memproduksi lagu. Menurutnya, Kamga adalah musisi berkualitas sekaligus sahabat yang pas diajak berdiskusi.

"Menurut gue, kalau menggarap musik, komunikasi adalah kunci penting. Gue nyambung banget sama Kamga sebagai musisi," kata Syahravi, dalam konferensi pers virtual, Rabu (10/2/2021).

Lagu 4Ever (We Could Be) pun membuat Syahravi bersemangat. Pasalnya, lagu ini menjadi bukti dia mengeksplorasi diri dengan memasukkan segala elemen yang dia sukai.

Sementara itu, 4Ever (We Could Be) secara garis besar menceritakan tentang rasa kehilangan terhadap sesuatu atau seseorang. Namun, dikemas dalam nuansa yang fun dan positif. Rencananya, lagu baru Syahravi ini akan dirilis pada 12 Februari 2021, lewat berbagai platform musik digital. Lagu 4Ever (We Could Be) akan masuk dalam mini album yang akan dirilis akhir 2021.*