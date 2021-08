SEOUL - Aktor Jang Ki Yong resmi memulai masa tugasnya di militer, pada Senin (23/8/2021). Kabar tersebut diumumkan agensi sang aktor, YG Entertainment lewat keterangan resminya pada media setempat.

“Tolong semangati Jang Ki Yong yang akan kembali dengan sehat setelah menyelesaikan wajib militernya nanti,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Senin (23/8/2021).

Demi menghindari penyebaran COVID-19, YG Entertainment merahasiakan lokasi pelatihan militer dasar sang aktor. Sementara itu, Jang Ki Yong mengunggah surat tulisan tangan bersama foto hitam putih dirinya di Instagram.

“Hello, ini Jang Ki Yong. Aku menghabiskan usia 20-an dengan bahagia, karena kalian selalu mencintai dan mendukungku sampai sekarang. Aku tulus berterima kasih kepada kalian,” tutur aktor 29 tahun tersebut.

Dia berjanji, akan menyelesaikan tugas wamil dengan baik dan bertransformasi menjadi pria 30 tahun dengan imej lebih kuat dan sehat. “Terima kasih semuanya, aku mencintai kalian.”

Kepergian Jang Ki Yong mendapat dukungan dari lawan mainnya di drama Now, We Are Breaking Up. Choi Hee Seo mengunggah foto bersama sang aktor, Song Hye Kyo, Kim Joo Heon, Park Hyo Joo, dan Yoon Na Moo dengan caption, “Ki Yong, kami mencintaimu.”

Aktor My Roommate is a Gumiho tersebut, sibuk syuting drama terbarunya Now, We Are Breaking Up sebelum menjalani wamil. Drama itu, rencananya akan memulai debutnya pada November mendatang.*

