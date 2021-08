JAKARTA - Program Asia Bagus sudah tak asing lagi bagi para penikmat program televisi tahun 90-an. Krisdayanti diketahui pernah menang juara 1 di program Asia Bagus tahun 1992 itu kembali menarik perhatian netizen.

Sebelumnya, acara Asia Bagus ini diketahui merupakan festival menyanyi untuk penyanyi junior Internasional tingkat Asia yang ditayangkan di beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Indonesia dan Jepang.

Seperti diketahui, pada saat itu Krisdayanti yang berumur 16 tahun dikala itu sudah memenangkan Weekly Champion yang diselenggarakan di Singapura.

Setelahnya dia menyusul menjadi juara bulanan hingga mendapatkan tiket grand final yang berlangsung di Tokyo, Jepang, dimana Krisdayanti berhasil memenangkan juara umum (pertama) di tahun 1992.

Lantas, video yang kembali beredar kini memperlihatkan momen dimana Krisdayanti mendapatkan skor tertinggi yakni 96 mengalahkan Dewi Yuliarti Ningsih atau kini dikenal dengan Dewi Gita dengan skor (93).

"I'am very happy because i think finally have a good song, have a good result (Saya sangat senang karena saya pikir akhirnya memiliki lagu yang bagus, hasil yang bagus," ujar Krisdayanti usai dinyatakan sebagai pemenang dikutip dari video yang diunggah Agussetyoutomo27 di Tiktok, (18/8/2021).

Dari video tersebut, penampilan Krisdayanti pun mendapat banyak pujian dari netizen. Tak hanya itu, penampilan Krisdayanti muda pun disebut-sebut mirip dengan Aurel Hermansyah.

"Liat Mimi dari dulu udah berbakat dari muda, bikin bangga ya," tulis netizen.

"Disini mbak KD sangat mirip banget sama Loli (Aurel)," tulis komentar netizen.

"Emang pantes banget sih jadi diva Indonesia," tulis netizen.

