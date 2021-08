LAGU This Is Indonesia yang dinyanyikan oleh Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Krisdayanti, Lenggogeni Faruk, dan BEAUZ, berhasil menjadi trending di enam negara. Kabar gembira tersebut langsung diumumkan Atta lewat media sosial Instagramnya.

Salah satunya, lagu yang rilis 15 Agustus 2021 ini menduduki urutan pertama di YouTube Indonesia. Atta pun sangat senang dengan pencapaian ini.

“Hi World! This Is Indonesia. On trending & Hits song di Negara2 tetangga,” kata suami Aurel itu dikutip dari keterangan fotonya, Rabu (18/8/2021).

Selain Indonesia, video klip This Is Indonesia juga trending di Hong Kong dengan urutan ke-tiga, lalu urutan ke-5 di Singapura, di Taiwan dengan peringkat ke-7, serta Malaysia dan Dubai. “Kita buat dunia takjub sama budaya dan keindahan tanah air kita. AllahMahaBesar,” tulis YouTuber 26 tahun tersebut. Postingan itu sontak menuai ribuan komentar netizen hingga para musisi. Salah satu komentar datang dari Krisdayanti, yang turut mengucap syukur atas prestasi tersebut. “Alhamdulillah selamat nak,” kata Krisdayanti di kolom komentar. “Mimi terbaik,” puji Atta kepada ibu mertuanya itu. Seperti diketahui, Atta Music baru saja merilis lagu ‘This Is Indonesia’ yang tayang perdana di YouTube pada 15 Agustus 2021. Belum genap tiga hari diunggah, video klip tersebut telah ditonton lebih dari 6,1 juta kali. “Alhamdulillah GAUNG LAGU THIS IS INDONESIA bukan hanya trending di Indonesia,” kata netizen di kolom komentar. “Turut berbahagia dan bangga,” komentar yang lain. “Bang Atta, ditunggu yah konser virtualnya,” tulis netizen.