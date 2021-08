PERNIKAHAN Lesti Kejora dan Rizky Billar dihadiri banyak selebriti. Salah satunya Melody Laksani eks JKT 48 yang merupakan teman baik pengantin.

Melody kondangan dan foto bareng pengantin di pelaminan. Tampilannya kalem mengenakan kebaya modern warna nude.

Di pelaminan, Melody foto bersama Lesti juga Cut Syifa. Pesona Melodi pun mencuri perhatian, senyumnya menawan.

Di Instagram @melodylaksani92, perempuan eks JKT 48 ini juga mendoakan Lesti. Ia jugsa memberi ucapan selamat kepada sang pedangdut karena kini sudah resmi jadi istri Rizky Billar.

"Together is a beautiful place to be~~ MashaAllah alhamdulillah, happy wedding, @lestykejora! Sakinah mawaddah warohmah ‘till jannah, aamiin🤲😇🥰🥳," tulis keterangan

Ternyata netizen banyak yang menanti unggahan foto Melody dengan pengantin. Tak jarang mereka juga memuji penampilan Melody saat kondangan. "Alhamdulillah nungguin postan teh melody sama syifaa 😍😍," kata dai***. "Duhh cantik semuaa😍," ungkap my***. "Cantik cantik cantik semuaaaa 😍❤️ makasi teh melody ada jg akhirnya foto syifa.. 😂 dri tadi ubek² ig nyari foto dy ma yg laen kagak muncul²," tulis az***.