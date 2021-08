PRILLY Latuconsina kepergok tidur di sebelah Irzan Faiq saat berada di lokasi syuting. Hal ini terungkap lewat video yang diunggah Umay Shahab di media sosial.

Ya, Umay Shahab juga membeberkan bahwa Prilly Latuconsina sudah tak lagi berstatus jomblo. Ia bahkan mengisyaratkan bahwa gadis 24 tahun itu telah menjatuhkan hatinya pada sosok Irzan Faiq.

Dalam video tersebut, bintang film Roman Picisan ini terlihat membawa tutup wadah prasmanan dan membangunkan Prilly yang tengah tidur di hadapan Irzan. Umay bahkan terdengar menyanyikan lagu 'Bangun Pemudi Pemuda' sambil membunyikan tutup wadah prasmanan untuk membangunkan bintang Danur itu dari tidurnya.

Melengkapi unggahannya, remaja 20 tahun ini menyebut bahwa apa yang dilakukannya merupakan hukuman bagi Prilly dan Irzan. Pasalnya bukan hanya tidur, keduanya juga berpacaran di lokasi syuting.

"Hukuman untuk aktor yang pacaran & tidur di set," tulis Umay pada keterangan video tersebut.

Unggahan Umay sontak membuat netizen yang mengidolakan Prilly heboh. Terlebih Umay membongkar bahwa kini Prilly dan Irzan berstatus sebagai pasangan kekasih.

"NGAKAK BGT DIBONGKAR UMAY WKWWK," tulis oohgegee.

"emang lu doang dah may yang berani gini.Cpnya to the point tanpa sensor," tulis hola.itsnara.

"Jalur go public," tulis dvithaa_.