JAKARTA - Kirana Putri Anandita atau yang akrab disapa Kirana merupakan penyanyi jebolan Indonesian Idol Spesial Season. Gadis kelahiran 2003 tersebut berhasil lolos sampai ke babak top 7 di acara pencarian bakat yang disiarkan pada tahun 2021 tersebut.

Penampilan Kirana di panggung Indonesian Idol Special Season memukau dan memikat hati banyak penonton, terutama saat ia menyanyikan lagu “Ninggal Tatu” oleh Didi Kempot dan “Harmoni” oleh Padi, hingga video kedua penampilan tersebut berhasil menembus lebih dari jutaan penonton di YouTube.

Rupanya, sebelum mengikuti Indonesian Idol Special Season, Kirana sudah aktif membuat karya berupa cover lagu yang diunggah di YouTube channel miliknya. Kirana sempat menyanyikan lagu “Serenata Jiwa Lara” yang dipopulerkan oleh Diskoria dan Dian Sastrowardoyo.

Suaranya terdengar sangat merdu dipadukan dengan musik yang sangat cerita tersebut. Para penggemar pun memenuhi kolom komentar dengan dukungan dan pujian.

“Kirana is such a bomb of happiness, setiap liat Kirana nyanyi, auranya positif aja gitu. Ikutan pengen senyum” tulis salah satu komentar.

Yuk tonton selengkapnya penampilan Kirana menyanyikan “Serenata Jiwa Lara” hanya di YouTube channel Kirana Anandita!

(nit)