LOS ANGELES - Limp Bizkit membatalkan sisa konser mereka. Sebelumnya, pemilik lagu 'Take a Look Around' itu sempat tampil di festival Lollapalooza pada 31 Juli lalu.

Namun karena pandemi dan khawatir tingginya Covid-19, telah menarik diri dari sisa konser mereka untuk bulan ini.

Baca Juga:

Maria Vania Ajarkan Sit Up Meratakan Perut, Tato di Bagian Tersembunyi Curi Perhatian

Nikita Mirzani Buka Kancing Baju, Netizen: Dalamannya Ada Teh?

"Karena kehati-hatian dan kepedulian terhadap keselamatan band, kru dan sebagian besar dari semua penggemar, pertunjukan Limp Bizkit Senin ini dan sisa tur Agustus dibatalkan,” kata pihak Limp Bizkit pada Senin (9/8/2021).

“Pengembalian uang tersedia di tempat pembelian mereka. Semua tiket yang dibeli secara online akan dikembalikan secara otomatis,” ujarnya lagi.

Tak lama setelah pertunjukan ditunda, Wes Borland dikabarkan positif Covid-19, tetapi vokalis Fred Durst bersikeras bahwa bukan itu masalahnya.

“Mari kita perjelas: 1. Wes Borland tidak memiliki Covid. 2. Sistem ini sangat cacat. 3. Kami tidak terlalu peduli dengan BS. Kami sangat peduli padamu,” tulisnya di Instagram.

Wes kemudian menegaskan bahwa dirinya tak sakit. “Saya tidak sakit. Tidak peduli apa yang Anda baca, saya tidak memiliki Covid. Saya baik-baik saja. Terima kasih,” tulisnya.

Saat ini, grup 'Rollin'' itu masih dijadwalkan untuk memainkan pertunjukan festival mereka yang tersisa, dimulai di Rocklahoma pada 5 September, termasuk pertunjukan di Danville, Festival Blue Ridge Rock Virginia dan Rebel Rock di Orlando.

Grup cadas ini juga belum merilis album baru sejak 'Gold Cobra' dan West baru-baru ini mengakui Fred sebagai "perfeksionis" telah memainkan peran besar dalam penundaan tersebut.

"Dia sangat berbakat, dan saya sangat mencintainya sebagai saudara, tetapi jika dia tidak siap untuk melakukannya, dia tidak siap untuk melakukannya. Semuanya adalah saya memaksakan sesuatu, tetapi saya senang membuat kesalahan dan merasa malu dan berkata, 'Oh, saya seharusnya tidak melakukan itu,” tutur dia.

"Dia perfeksionis, jadi kita lihat saja kapan dia siap melakukannya," ujarnya lagi.

(aln)