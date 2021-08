JAKARTA - Kabar duka datang dari aktris Marshanda. Sang nenek, Sofie Rustam Yusuf, dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (7/8/2021) melalui instagramnya.

"Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ca ga percaya Oma udah ga ada. Ca sayang banget sama Oma. Dan Oma selalu sayang dan perhatian sama Caca. I can't believe you're gone," tulis keterangan foto yang diunggah Marshanda.

Lantas, dia pun memberikan harapan serta doa kepada mendiang neneknya itu agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT.

"Mohon doanya, agar Oma beristirahat di tempat terbaik disisi Allah SWT. Amin amin ya robbal ‘alamin," tulisnya.

"Rest in love, rest in peace Oma Sofie Rustam Yusuf. I love you. Forever you will live in my heart," tulisnya.

Dari unggahannya itu, Marshanda pun mendapatkan doa serta dukungan untuk tetap tegar menghadapi hal ini oleh beberapa rekan artis lewat kolom komentar.

"Caaacaa.. Turut berduka cita sedalamnya atas kepergian Oma, smg seluruh kel. Diberikan ketabahan dan beliau mendapatkan tempat terbaik disisi Allah SWT ," tulis akun @ayushita.

Namun hingga saat ini, masih belum diketahui pasti penyebab meninggalnya mendiang dari nenek Marshanda itu.

(aln)