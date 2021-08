JAKARTA - Meski masih berada di masa pandemi tapi tetap tak menyurutkan langkah para musisi untuk berkarya, sama seperti yang dialami oleh NSG dan Jacqueline Caroline yang tetap menelurkan karya. Karya terbaru mereka ini merupakan remake dari lagu yang dirilis di tahun 2000 milik Jikustik yang berjudul Setia.

Lagu Setia ini sangat disukai oleh NSG saat itu dan lagu tersebut menginspirasi NSG sebagai pencipta lagu dan juga produser musik. NSG mengaku bahwa Setia menginspirasinya untuk menulis balada monsternya, Rapuh. “Lagu dan penyampaian vokalnya sangat sederhana tapi kami masih bisa merasakan emosi yang tulus dari Setia. Itu sebabnya saya sangat menyukai lagu itu.".

Pada tahun 2021, NSG memutuskan untuk merekam lagu Setia dan merilisnya secara digital pada 8 Agustus 2021. NSG menambahkan sentuhan baru pada versi remake. Ia menggabungkan gaya R&B khasnya dengan suara Lo Fi saat ini. yang menampilkan vokal dari penyanyi R&B, Jacqueline Caroline, dan band Lo Fi, NGHTNGALE.

Jacqueline Caroline adalah seorang penyanyi berdarah Papua dan Jawa yang merupakan Grand Finalist kompetisi Rising Star Indonesia musim ketiga pada tahun 2019. Bakat alami yang dimiliki di bidang tarik suara dan seni musik serta penampilannya yang unik, membuat Jacqueline Caroline menjadi sosok musisi yang menjanjikan. Bersama dengan NSG Music Recordings dan Star Media Nusantara, gadis yang lahir dan dibesarkan di kota Batam ini siap mewarnai dan mengarungi skena musik Indonesia dengan suaranya yang khas dan talentanya yang tak dapat dipungkiri lagi. Hingga pertengahan tahun 2021, Jacqueline Caroline telah merilis tiga buah lagu yakni Vibe With U, Catching Feelings dan Over You.

PT Star Media Nusantara adalah sebuah anak perusahaan dari PT. Media Nusantara Citra Tbk. (MNC Media), yang merupakan grup media terbesar dan terintegrasi di Asia Tenggara. Didirikan pada tahun 2005 dengan nama MNC Talent Management, perusahaan ini terfokus pada pengengelolaan artis dari berbagai program pencarian bakat di MNC Group. Seiring dengan meningkatnya jumlah talenta, pada tahun 2008, MNC Talent Management resmi berubah nama menjadi Star Media Nusantara. Star Media Nusantara telah memperkuat eksistensinya dengan lebih dari 300 talenta dengan berbagai genre mulai dari penyanyi, pembawa acara, presenter, aktor, aktris, komedian, koki hingga pesulap. SMN akan terus berusaha menjadi manajemen bakat terbaik dan paling komprehensif dalam inovasi

