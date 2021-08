ITULAH celetukan Okky Lukman setiap kali mengumumkan jumlah uang tunai yang bisa dibawa pulang oleh para pemenang Mikrofon Impian GTV di setiap episodenya. Dengan stamina komedinya, Okky Lukman selalu membuat suasana panggung menjadi lebih ceria, membuat bahagia para peserta dan juga bagi pemirsa GTV di rumah.

Mikorofon Impian GTV malam ini siap menghibur para penonton setia GTV pada pukul 21.00 WIB. Semenjak kembalinya Mikrofon Impian, akan memunculkan tema yang berbeda di setiap episodenya sebagai sebuah kebaruan. Mikrofon Impian sebagai ajang kompetisi bernyanyi yang memberi hadiah langsung uang tunai puluhan juta rupiah menjadi program yang sangat ditunggu-tunggu.

Di tengah kondisi yang sedang dihadapi masyarakat saat ini, Mikrofon Impian menjadi salah satu solusinya karena semua orang dapat mengikuti Mikrofon Impian ini dan berkesempatan mendapatkan hadiah puluhan juta rupiah. Hadiah yang didapat, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sedang diinginkan. Salah satunya Bambang Nugroho. Peserta ini ikut dalam Mikrofon Impian untuk mengembangkan usaha home recording untuk membuka lahan pekerjaan disekelilingnya.

Malam ini para Juri dan juga kontestan yang hadir akan tampil memerankan karakter bintang – bintang populer yang menjadi ikon dunia hiburan. Tak hanya itu, saat opening para dewan juri akan melakukan parade performe yang akan menghebohkan panggung Mikrofon Impian malam ini. Malam ini, Dance Evolution juga akan tampil dan siap menghibur para penonton Mikrofon Impian.

Kehadiran dewan juri pun menjadi sesuatu yang patut ditunggu dengan berbagai komentarnya yang lucu dan menghibur. Ada Iis Dahlia, Charly Van Houten, Vega Darwanti dan Danang akan mengolah kemampuan bernyanyi para peserta dan menggali sisi kehidupan mereka. Dipandu Okky Lukman yang pandai membangun suasana, Mikrofon Impian akan banyak menghadirkan banyak kejutan dan juga penuh tawa.

Peserta yang akan tampil malam ini terdiri dari yaitu Bambang Nugroho. Kemudian, Yulia Ulfah dan Sri Wahyuni akan hadir untuk menampilkan tampilan terbaiknya dan merebut hadiah jutaan rupiah.

Bagaimana keseruan tema hari ini? Akankah Banu masih menjadi juara bertahan malam ini? Saksikan Mikrofon Impian – Sing For The Star setiap Selasa - Kamis pada pukul 21.00 WIB. Follow akun Instagram @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik. Program MIkrofon Impian – Sing For The Stars juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com

