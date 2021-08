TYAS Mirasih digugat cerai suaminya, Raiden Soedjono. Netizen pun memuji pesona Tyas Mirasih saat dia mengunggah foto manis pakai baju hijau.

Ya, Tyas Mirasih potretnya memang selalu terlihat cantik saat mengunggah beberapa foto di Instagram. Yak heran kalau body goals artis satu ini kerap dipuji netizen.

Seperti saat dirinya outfit bernuansa hijau tua. Tyas Mirasih tampil kinclong dengan kulit bersinar.

"She is both the refuge and the rocks. The lighthouse and the sea 🖤," isi caption Tyas.

Foto yang diunggah 2 hari lalu ini pun banjir pujian netizen. Kecantikan Tyas Mirasih seakan tak pudar. "Always gorgeous ❤️," kata yulindahafni. "Kak Tyas cantik banget yah gak pernah gak cantik," kata eliezeer_0302. "Tyas, senyumannya cantik ayu wanita jawa," ungkap rachmatrandy6. "Semangat ya ka tyas," khalidbisyir. "Syeanctik ini di talak😢 dunia pernikahan emang kezaaaaam😭😭😭," ungkap elyly_iil.18.