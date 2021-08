JAKARTA – Leonardo DiCaprio akan kembali ke layar lebar dengan film terbarunya yang berjudul Don’t Look Up. Belum diumumkan secara resmi, teaser pertama dari film ini sempat bocor ke Twitter dan berhasil menarik perhatian para penggemar film.

Meski kualitas videonya buruk, teaser pendek berdurasi 27 detik ini menunjukkan sebuah film fiksi ilmiah tentang astronomi yang penuh komedi. Don’t Look Up akan mengisahkan dua astronom kelas teri yang mengetahui bahwa sebuah komet besar akan menabrak bumi dan mungkin akan menyebabkan kehancuran skala planet.

Di video teaser pendek ini, astronom yang diperankan Leo terlihat harus mengambil beberapa napas panjang sebelum bertemu Presiden Amerika. Namun, ketika pertemuan berlangsung, salah satu Kepala Staf Kepresidenan malah berkata “napasmu membuatku stres, kawan,” kepada Leo.

Adegan ini menunjukkan bahwa film Don’t Look Up akan membawa banyak sindiran kepada pemerintah yang seringkali berfokus pada hal tidak penting di masa krisis.

Ditulis, diproduksi, dan disutradarai Adam McKay, Don’t Look Up awalnya direncanakan sebagai alegori pemanasan global. Namun, karena pandemi, Adam pun menambahkan tema mengenai komunikasi di masa modern.

“Kita tak bisa bicara secara langsung sekarang, bahkan kita sangat susah menyetujui sesuatu. Jadi, film ini tentang pemanasan global dan juga tentang komunikasi yang kini berubah semenjak adanya internet,” ujar Adam dilansir dari Collider, Rabu (4/8/2021).

Selain film tentang bintang, Don’t Look Up juga akan diisi oleh bintang-bintang Hollywood seperti Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Timothee Chalamet, Ariana Grande, Chris Evans, dan Ron Perlman. Belum ada tanggal tayang resmi dari film ini, namun Don’t Look Up direncanakan rilis di layanan streaming Netflix.

