LOS ANGELES - Film original Netflix, Don't Look Up memulai produksi dengan menggandeng dua nama besar, Leonardo DiCaprio dan Jennifer Lawrence. Kedua aktor itu bahkan sudah memulai syuting, pada 2 Desember 2020.

DiCaprio dan Lawrence melakukan pengambilan gambar di South Station, stasiun kereta transit tersibuk di Boston, Amerika Serikat. Mengutip portal berita Boston, para kru sudah mempersiapkan lokasi syuting sejak pagi.

Sementara Adam McKay terlihat menggunakan kereta Acela yang terparkir di Peron 7. Mereka menggunakan kereta tersebut untuk mengambil adegan di mana dua astronom (Lawrence dan DiCaprio) memperingatkan orang-orang tentang asteroid yang akan menghantam bumi.

South Station dibuat sedikit berbeda dari set film biasanya karena harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Ada beberapa tempat mencuci tangan yang didirikan di beberapa titik dalam stasiun tersebut. Selain itu, para kru juga wajib menggunakan pelindung wajah dan masker.

Pada 2 Desember 2020, sekitar pukul 10.45 EST, penggemar dan penumpang mulai memenuhi stasiun kereta yang berdiri sejak 1898 itu. Mereka berbaris di pintu masuk platform untuk bisa melihat kedua aktor tersebut.

Baca juga: Kagum, Leonardo DiCaprio Sebut Amitabh Bachchan Aktor Luar Biasa

Di hari yang sama, The Sun Chronicle melaporkan, Leonardo Dicaprio dan Jennifer Lawrence melanjutkan syuting di pusat kota Boston, termasuk Framingham dan Salusbury. Sebelumnya, syuting Don't Look Up dilakukan didi Wheaton College.

Selain Leonardo DiCaprio dan Jennifer Lawrence, film tersebut juga dibintangi oleh Cate Blanchett, Meryl Streep, Rob Morgan, Jonah Hill, Timothee Chalamet, hingga penyanyi terkenal Ariana Grande dan rapper Kid Cudi.*

Baca juga: Pesan Cinta Priyanka Chopra dan Nick Jonas di Anniversary Pernikahan ke-2