SALMAFINA Sunan selfie pamer hasil makeup-nya yang kalem. Ia pun menonjolkan bibir seksinya yang memakai lipstik nude.

Diintip dari Instagram salmafinasunan, eks istri Taqy Malik ini sedang menjadi muse seorang makeup artist. Salmafina dandan dengan tampilan makeup flawless.

Salmafina bahkan terkesan cantik natural loh. Ia pun menonjolkan bibir seksi dengan pulasan lipstik nude.

Bahkan Salmafina suka dengan dirinya sendiri loh. Karena hasil makeup ini bikin dia tambah cantik.

"Still can't get over this look (masih sulit melupakan tampilan ini)," ungkapnya.

Sang ibu, Heidy Sunan, juga ikut memuji anaknya ini. Dia menyukai penampilan Salmafina yang terkesan berbeda. "Beautiful baby," ujar Heidy. Tak heran ya kalau foto ini juga banjir pujian netizen. Penasaran kan? "Stunning as always," ujar elvira***. "Alisnya bagus amat, keren loh," kata inur***. "Skin goals," ujar imje***. "Wajahnya semakin bersinar," kata ruly***.