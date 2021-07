RALINE Shah selama masa PPKM Mikro Darurat ini sangat nyaman Work From Home (WFH). Ia pun berpenampilan menggoda dengan baju seksi.

Raline tampil cantik memakai tan top putih. Melihat senyumnya bikin pria terpana.

Di laman Instagram, Raline juga membagikan suka dukanya selama WFH. Dia punya cara seru untuk membangkitkan mood saat WFH,

"Its the little touches that really create comfort at home. Working from home has made me appreciate the finer details that surround me daily, such as the power of mood boosting scents. (Sentuhan kecil benar-benar menciptakan kenyamanan di rumah. Bekerja dari rumah telah membuat saya menghargai hal, seperti kekuatan aroma yang meningkatkan suasana hati)," ucapnya.

Selama WFH juga, Raline juga memerhatikan penampilan. Ia juga harus tampil bugar agar kerja jadi semangat.

Baca Juga: Seksinya Shalom Razade Pakai Bikini, Persis Banget Wulan Guritno

Netizen pun terpana melihat pesona Raline Shah saat WFH. Berikut komentar dari netizen. "SHO PRIITIII😍😍," kata sxf***. "Senyumnya🔥❤️," kata war***. "Bening banget 😍😍😍," ungkap reza***. "Segenap hatiku luluh," ujar ren***.