IVAN Gunawan sepertinya semakin serius diet nih. Ia baru saja pamer pipi tirus no edit.

Ivan pamer di Instagram dengan tiga pose selfie berbeda. Pipi presenter beken satu ini nampak tirus yang ditumbuhi jenggot tipus. Ganteng ya!

"No edit...only for you guys," kata Ivan.

Netizen ikut senang melihat penampilan baru Ivan Gunawan. Sekali lihat bikin pangling loh.

"Sudah kelihatan kecilan dikit a'a igun...semangat tiyus ya buat diet," kata bun***.

"Ganteng pisan orang kota," tambah fera***.

"Ganteng banget bawa pulang bisa gasih," ucap fly***.

"Udah lancip dagunya igun," imbuh yang lain.

(dwk)