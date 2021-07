JAKARTA –Trailer perdana film Army of Thieves telah resmi drilis pada 26 Juli 2021. Film ini merupakan spin-off dari film sukses Zack Snyder, Army of The Dead.

Film ini nantinya akan berfokus pada karakter Ludwig Dieter yang diperankan oleh Matthias Schweighofer. Ludwig Dieter merupakan seorang teller bank yang beralih profesi menjadi pembobol brankas ulung yang berkali-kali berhasil menjebol pertahanan banyak bank.

Keahliannya ini pun digunakan oleh tokoh utama Army of the Dead, Scott Ward, yang membentuk sebuah tim untuk membuka brankas di Las Vegas yang penuh zombie. Perjalanan Dieter dari teller bank biasa menjadi kriminal akan diceritakan di film Army of Thieves.

Dalam dunia yang sedang kacau karena zombie, sebuah tim perampok berencana membobol berbagai brankas di Eropa selagi mata dunia berfokus pada ancaman lain. Pemimpin tim tersebut pun mendatangi Dieter, seorang teller yang memiliki banyak pengetahuan tentang bank dan brankas.





Meski awalnya ragu, Dieter tergiur dengan iming-iming uang berlimpah dan pengalaman sekali seumur hidup yang akan Ia dapatkan. Akhirnya rasa takut berubah menjadi rasa tertantang; Dieter pun bergabung dengan tim kriminal itu yang masing-masing memiliki keahlian khusus.

“Ini tentang menjadi legenda,” ujar rekannya.

Army of Thieves merupakan sebuah film pencurian dan komedi romantis yang disutradarai sekaligus dibintangi Matthias Schweighofer sebagai Dieter. Selain itu, film ini juga diramaikan Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan, dan Jonathan Cohen.

Diproduseri oleh Zack Snyder, film ini ditulis oleh Shay Hatten yang juga menjadi penulis Army of the Dead. Meski belum mengumumkan tanggal tayang yang pasti, film ini dijanjikan akan tayang akhir tahun ini.

(kem)