What's Wrong With Secretary Kim episode 6 mengajak penonton kembali melihat perkembangan hubungan Lee Young Joon (Park Seo Joon) dan Kim Mi So (Park Min Young) yang sebenarnya bisa dibilang tidak berkembang. Bagaimana ya gigihnya Wakil Pimpinan Lee mendapatkan hati sekretaris Kim yang sedang merajuk padanya?

Wakil Pimpinan Lee bertanya serius dengan sekretarisnya mengenai hubungan mereka. Sang sekretaris pun sudah merasa percaya diri, apalagi saat Bos-nya itu mendekatkan wajah mereka. Mi So bahkan memejamkan matanya, karena siapa saja pasti akan berpikir jika Young Joon akan menciumnya.

Namun kenyataannya tidak seperti itu. Saat Young Joon ingin menempelkan bibirnya pada mikik sekretarisnya itu, ingatan buruk tentang hantu dan hal-hal tidak masuk akan memasuki kepalanya. Hal itu membuatnya terkejut dan tanpa sadar mendorong kursi yang Mi So duduki. Mi So jadi terpental cukup jauh, dan hal itu membuatnya malu.

"A-aku bisa jelaskan." Ujar Young Joon. "Aku tau kau bisa narsis dan berpikir siapa aku bisa menyentuh bibirmu? Iyakan, begitu?" Jawab Mi So kemudian meluapkan emosinya. Mi So bahkan mengungkapkan siapa ciuman pertamanya dan meminta cuti pada sang Bos.

"Aku bosan melihat wajahmu. Sepertinya aku harus cuti!" Tegas Mi So lalu keluar dari ruangan. Wah, seram ya~

