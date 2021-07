JAKARTA - Sejak 2018 lalu, Denada memang kerap membagikan kondisi kesehatan putrinya di akun Instagram. Kendati demikian, penyakit kanker darah yang diidap oleh Aisha Aurum alias Shakira perlahan mulai membaik bahkan membuatnya sempat untuk menjalani tes masuk ke sekolah negeri di Singapura.

Baru-baru ini, Denada kembali mengabarkan berita kurang menyenangkan terkait kondisi putrinya. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya sempat melewati akhir pekan di rumah sakit lantaran kondisi Aisha yang tiba-tiba drop dan harus menjalani opname.

Baca Juga:

Unggah Foto Bersama Sang Putri, Denada Banjir Doa Netizen

Denada Pamer Buku Cerita Bergambar Pertama Aisha Aurum

"Gak disangka-sangka. Melewati weekend lalu di rumah sakit nemenin Aisha yang tiba-tiba harus opname. Bolak balik ke emergency, dan Aisha mesti ngerasain di swab untuk pertama kalinya," tulis Denada pada keterangan foto tangan putrinya.

Beruntung Aisha tidak harus menjalani opname lantaran terpapar Covid-19. Hal tersebut membuat Aisha bisa lebih cepat berada di rumah dan kembali beraktifitas seperti semua.

"Alhamdulillah hasil (swab) nya negatif, sehingga bukan penyebab opname. Alhamdulillah sekarang kita udah di rumah lagi, dan Aisha sudah lebih sehat. Mohon doanya dari semua supaya Aisha selalu sehat-sehat yaa," paparnya.

"Terimakasih buat semua rekan kerja yang sudah sangat pengertian selama aku nemenin Aisha di RS kemaren. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Aamiin Yaa Robbal Alamiin. Ok. Bismillah. I’m ready to dance with you again," tandasnya.

(aln)