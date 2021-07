SEOUL - Kingdom baru saja merilis Sidequel pertama mereka, Ashin of the North. Suksesnya episode spesial itu memunculkan rumor akan dibuatnya sidestory karakter lain.

Portal berita lokal, Sports Chosun memberitakan akan dibuatnya Sidequel Kingdom yang terfokus pada karakter Lee Chang (Joo Ji Hoon). Terkait rumor ini, Netflix sebagai pemilik Kingdom langsung memberikan klarifikasi.

"Belum ada keputusan apapun soal itu," jawab Netflix singkat, seperti dilansir Soompi, Minggu (25/7/2021).

Baca Juga:

- Demi Kingdom: Ashin of the North, Jun Ji Hyun Belajar Memanah

- Joo Ji Hoon Mulai Syuting Sidequel Kingdom Tahun Depan

Di sisi lain, Sidequel yang kabarnya berjudul Kingdom: Tale of the Crown Prince itu digadang-gadang akan diarahkan sutradara The Outlaws, Kang Yoon Sung. Ceritanya akan berfokus pada masa lalu dan masa kini Lee Chang.

Dalam pernyataannya, sutradara menyebut pra-produksi Kingdom: Tale of the Crown Prince akan dimulai dalam waktu dekat. Sementara syuting Joo Ji Hoon selaku pemeran Lee Chang baru akan dimulai tahun depan.

(LID)