JAKARTA - Penyanyi pendatang baru Eltasya Natasha menjajal peruntungannya di industri musik Tanah Air. Pada 10 Mei 2021, gadis yang akrab disapa Tasya merilis single Dimana? Aku Rindu.

Dijelaskan dalam keterangan tertulisnya, single Dimana? Aku Rindu mengisahkan tentang seseorang yang kehilangan dan tidak bisa menahan perasaan bahwa sampai kapanpun perasaan cintanya akan tetap sangat besar dan melekat di hati.

"Lagu ballad ini dikemas dengan sangat sederhana dan liriknya mudah dipahami," ujar Tasya.

Eltasya Natasha sendiri membawa modal berharga sebelum memulai debut di industri musik. Dia pernah mengikuti ajang pencarian bakat seperti The Voice Indonesia pada 2016 dan Indonesian Idol di 2020.

Selain itu, bakat bernyanyi Eltasya Natasha juga sudah diakui oleh DJ internasional sekelas Alan Walker.

Tasya pernah memenangkan kompetisi cover lagu On My Way yang diselenggarakan Alan Walker bersama PUBG Mobile di 2019. Ketika itu, Alan Walker dan PUBG Mobile yang memasuki musim ke-6 memang berkolaborasi lewat kehadiran lagu On My Way dalam permainan.

Dari situ, Eltasya Natasha mendapat kesempatan langka untuk bertemu Alan Walker secara langsung.

"Benar-benar enggak nyangka yang menang itu Tasya, dari Medan, Indonesia. Hahaha. Enggak pernah mikir bakal menang juga. Pengalaman yang luar biasa buat Tasya, yang enggak bakal bisa dilupain," tutur dara 20 tahun.

Kini, Eltasya Natasha berharap kehadirannya di industri musik bisa menuai respon positif dari para penikmatnya.

