KESEKSIAN Wulan Guritno memang tak terbantahkan. Sang artis saat ini menghabiskan waktu di Bali.

Di resor, Wulan Guritno jalan santai di taman. Ia tampil seksi memakai daster bunga-bunga.

Belahan dadanya terlihat, sungguh bikin gagal fokus. Wajahnya juga terlihat awet muda di usianya ke-40.

Mengenakan daster yang sama, Wulan juga duduk santai di rumput. Pesona cantik Wulan juga tetap memesona ya.

Tak heran kalau banyak netizen memuji penampilannya. Apa ya kata mereka?

"Ya ampun cantiknya...," ujar nri***.

"Mamih sexy 🔥🔥❤️," imbuh pii***.

"till have a good body shape and so gorgeus ❤," kata adi***.

"Cantik nya Kokoh tak tertandingi," tutup dim***.