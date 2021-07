SEOUL - Gara-gara COVID-19, Hospital Playlist 2 tak akan tayang minggu depan. Menutup penayangan terakhir sebelum istirahat pekan depan, episode teranyar drama tvN itu membukukan rating apik.

Episode 6 Hospital Playlist 2 yang tayang pada 22 Juli 2021 berhasil membukukan rating rata-rata 13,2 persen. Ini merupakan rating tertinggi Hosptal Playlist 2 sejak penayangannya akhir Juni lalu.

Hospital Playlist 2 menjadi peraih rating tertinggi di time slotnya. On the Verge of Insanity (MBC) dan Monthly Magazine Home (JTBC) masing-masing mendapat 3,3 persen dan 1,9 persen.

Sebelumnya telah diberitakan, Hospital Playlist tak akan tayang pada 29 Juli 2021 karena penundaan syuting akibat COVID-19 yang sedang naik lagi di Korea Selatan.

"Kami akan menayangkan episode spesial pada 29 Juli dan episode 7 akan tayang minggu depannya. Kami akan memproduksi dan menayangkan episode spesial berisi behind the scene, cerita soal band, dan video komentar para pemain," ungkap tim produksi Hospital Playlist, dikutip dari Soompi, Jumat (23/7/2021).

