SEOUL - Rapper Wonstein, member MSG Wannabe, proyek grup asuhan Yoo Jae Suk akan tampil dalam mini album perdana D.O EXO, ‘Empathy’. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi SM Entertainment selaku agensi sang idol.

“Wonstein akan berduet dengan D.O dalam lagu I’m Gonna Love You,” ujar agensi itu dalam keterangannya seperti dikutip dari Allkpop, Senin (19/7/2021).

Tak lama setelah SM Entertainment mengonfirmasi kolaborasi keduanya, nama rapper Wonstein pun trending di Twitter Korea. Penggemar sangat menantikan akan seperti apa kolaborasi kedua penyanyi beda genre tersebut.

“Wonstein punya vokal yang sangat luar biasa. Aku penasaran seperti apa jadinya jika dia dan D.O duet. Dua penyanyi berbakat dengan talenta yang unik,” ujar akun @oshc*ddl*s di Twitter.

Akun @tw*lfthk*leb*k menambahkan, rapper Wonstein memiliki vokal yang unik. Sementara D.O, lebih ke tone vokal yang manis. “Jadi perpaduan dua vokal ini akan memberikan pesona tersendiri pada sebuah lagu.”

Sementara itu, SM Entertainment juga merilis daftar lagu dalam mini album solo perdana D.O. Selain single duet dengan Wonstein, ada tujuh lagu lainnya dalam album tersebut: My Love, Rose, It’s Love, Dad, dan I’m Fine.

Ada dua bonus track yang diselipkan D.O EXO untuk penggemarnya. Dua lagu itu adalah versi Inggris dari lagu Rose dan Si Fueras Mia yang dalam bahasa Spanyol berarti If You were Mine.

Sementara itu, mini album ‘Empathy’ dari D.O EXO akan dirilis pada 26 Juli 2021, pukul 26 Juli 2021, pukul 18.00 KST (16.00 WIB).*

