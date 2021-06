SEOUL - Do Kyung Soo alias D.O EXO tengah mempersiapkan album solo perdananya. Album itu, dikabarkan akan dilepas ke pasaran pada akhir Juli mendatang.

Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi SM Entertainment selaku agensi sang idol. “D.O dijadwalkan merilis album solo perdananya pada akhir Juli mendatang,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Jumat (25/6/2021).

Sebelum SM Entertainment memastikan D.O akan merilis album solo, aktor It’s Okay That’s Love itu pernah merilis lagu solo. Sebut saja single That’s Okay yang dirilis SM STATION pada 1 Juli 2019.

Dia juga menyanyikan lagu Crying Out, yang merupakan OST film Cart, salah satu proyek layar lebar yang diperankannya, pada 4 November 2014. Lagu OST itu akan menjadi salah satu track dalam album solo D.O.

Selain mempersiapkan album solo perdananya, D.O diketahui telah merampungkan syuting film barunya, The Moon. Dia juga dikonfirmasi membintangi film Secret yang merupakan remake dari proyek layar lebar Taiwan.*

