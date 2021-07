JAKARTA - Boy William tanpa ragu menyebut nama Lucinta Luna sebagai orang yang dia anggap paling mengganggu.

Hal ini bermula dari permainan #5menitaja yang diunggah kanal Youtube Boy William. Dalam tayangan itu, tampak Uya Kuya kali ini menjadi bintang tamu.

"Who's the celebrity that annoys you the most (siapa selebriti yang dianggap paling menggangu)?," tanya Uya Kuya.

Baca Juga:

Dinar Candy Curhat dari Bucin hingga Digoda Om-Om

Bahas Profesionalitas Mulan Jameela, Maia Estianty: Secara Hati Enggak

Sontak tanpa perlu pikir panjang, Boy William pun menyebut nama Lucinta Luna beserta alasannya.

"Lucinta Luna, dia suaranya berisik banget bro, annoying banget," ujar Boy William.

Namun, walaupun begitu Boy William tetap menyukai Lucinta. Terlebih sebelumnya juga mereka pernah terlibat kolaborasi di kanal Youtube masing-masing.

"Tapi i love her, the best," tuturnya.

(aln)