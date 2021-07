JAKARTA - Duo jebolan Indonesian Idol, Novia Bachmid dan Lyodra Ginting berduet menyanyikan lagu lawas When You Believe. Novia membagikan video duetnya dan Lyodra tersebut di akun YouTube miliknya.

Suaara merdu Lyodra dan Novia berpadu harmonis di tiap lirik lagu When You Believe. Oleh fans, keduanya bahkan disandingkan dengan Mariah Carey dan Whitney Houston, duo pelantun When You Believe.

“Ini sih Mariah Carey & Whitney Houston nya Indonesia, so proud of you girls,” komentar salah satu fans.

Yuk simak penampilan keduanya hanya di YouTube channel Novia Bachmid!

