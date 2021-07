PEVITA Pearce tampil serasi dengan Arsyah Rasyid di acara pengajian. Para sahabat artis heboh seakan ingin menunggu undangan pernikahan dari keduanya.

Potret mantan kekasih Maudy Ayunda dan Pevita Pearce ini tampil rapi mengenakan busana muslim nuansa putih. Mereka foto mesra di sofa dengan wajah bahagia.

Pevita bahkan memeluk tangan Arsyah Rasyid. Pevita juga senang bisa dandan serapi ini lalu foto bareng sang kekasih.

"Momen yang sangat langka, kita bisa berdandan untuk momen yang sangat spesial," kata Pevita.

Baru saja Pevita juga mengunggah foto sendiri dengan outfit sama. Rupanya ia sedang melakukan pengajian.

"All dolled up for pengajian #JSJ," tulisnya.

Tampilan kompak mereka ini ternyata dipersiapkan spesial untuk acara pernikahan adik Arsyah Rasyid yang baru akan dilaksanakan. Pevita nampaknya juga sudah direstui keluarga sang kekasih untuk duduk di pelaminan ya!

Tak hanya itu, para sahabat artis tak sabar menunggu undangan kabar bahagia dari mereka. "ditunggu😍," tulis audyitem. "Miriiiipppp pev😍❤️❤️," imbuh sarahazka. "@pevpearce : Lovely.. So happy for you both 💖💖," ucap Nia Zulkarnaen. "Uda cocok banget shayyyy 😍😍," kata patriciagouw. "Udahlah nunggu apa lagi si ❤️❤️," kata akbarrais.