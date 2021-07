SEOUL - Arirang TV akan menggelar konser tatap muka bertajuk ‘2021 Together Again, K-Pop Concert’, di Olympic Handball Stadium, Seoul, Korea Selatan, pada 17 Juli mendatang.

Konser ini akan menjadi pertunjukan musik skala besar pertama yang akan dihelat di Korea Selatan, setelah pandemi COVID-19 mereda. Karena melibatkan penonton yang ada di venue, maka pelaksanaannya akan dilakukan secara ketat.

Penonton diharuskan menggunakan masker selama pertunjukan, juga akan akan pemeriksaan tubuh sebelum memasuki venue. Posisi tempat duduk antarpenonton dibuat berjarak dan ketersediaan tiket elektronik.

Ada sederet artis pendukung yang akan tampil dalam ‘2021 Together Again, K-Pop Concert’. Mulai dari NCT Dream, BTOB, Brave Girls, Baek Ji Young, Kim Tae Woo, Dream Catcher, Oh My Girl, AB6IX, CIX, MOMOLAND, ONF, dan Kim Jae Hwan.

Line up artis pendukung acara juga akan diramaikan dengan penampilan Jeon So Yeon, Chocome, Rocket Punch, Drippin, DKB, Giant Pink, A.C.E, EPEX, T1419, Ariaz, 3YE, Alexa, Hot Issue, dan Lightsum.

Kabar baiknya, penggemar K-Pop dalam negeri bisa menyaksikan konser ini melalui aplikasi RCTI+. “Kami sudah mempersiapkan yang terbaik, agar K-Popers dapat menyaksikan konser ini dengan nyaman dan mudah,” kata Valencia Tanoesoedibjo, Co-Managing Director RCTI+.

Tiket menonton online ‘2021 Together Again, K-Pop Concert’, menurut Valencia, bisa didapatkan penggemar melalui aplikasi RCTI+, seharga Rp33.000. “Semoga dengan ditayangkannya konser ini, penggemar K-Pop semakin betah di RCTI+, karena semakin banyak pilihan hiburan untuk dinikmati,” ujanya.

