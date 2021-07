JAKARTA - Raffi Ahmad menjadi salah satu selebriti yang turut memberikan dukungannya untuk Nia Ramadhani dan sang suami, Ardi Bakrie yang tengah tersandung kasus narkoba. Lewat Instagram, dia mengunggah foto kenangan bersama pasangan suami istri tersebut.

“Manusia tempatnya luput dan salah. Tidak ada manusia yang sempurna,” katanya sambil mengunggah fotonya bersama Nia, sang istri Nagita Slavina, dan Rafathar, seperti dikutip pada Senin (12/7/2021).

Sebagai rekan sesama artis, Raffi Ahmad memberikan dukungannya kepada Nia dan Ardi agar kuat melewati cobaan tersebut dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa depan.

“Insya Allah, pasti kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi kedepannya. Semangat untuk bisa melangkah dengan lembaran baru untuk my bro @ardibakrie dan @ramadhaniabakrie. We love you, guys,” tuturnya.

Bersama tulisannya itu, presenter 34 tahun tersebut menyematkan tagar penuh makna untuk pasangan tersebut. Ketiga tagar itu berbunyi ‘Maaf untuk Nia Ardi’, ‘Belajar dari Kesalahan’, dan ‘Beri Nia Ardi Kesempatan’.

Nia Ramadhani dan supirnya diamankan polisi di kediaman pribadinya di kawasan Jakarta Selatan, pada 7 Juli 2021. Dari tangan sang supir, polisi juga mengamankan narkotika jenis sabu seberat 0,78 gram dan alat isap alias bong. Pada hari yang sama, Ardi Bakrie menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Pusat. Setelah melakukan tes narkoba, ketiganya dinyatakan positif sabu dan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkotika pada 8 Juli 2021. Kemudian Nia Ramadhani dan sang suami, Ardi Bakrie muncul ke hadapan publik untuk pertama kalinya setelah berstatus tersangka, pada 10 Juli 2021. Sambil menangis dia menyatakan, sebagai public figure perbuatannya sangat tidak terpuji.