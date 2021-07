SEOUL - Fans berpeluang untuk melihat kembali Seo In Guk berakting dalam waktu dekat. Baru selesai dengan Doom At Your Service, Seo In Guk sudah mendapat tawaran drama baru.

"Seo In Guk mendapat tawaran peran di Minamdang: Case Note dan sedang mempelajarinya," ungkap Story J Company, seperti dilansir Soompi, Senin (12/7/2021).

Minamdang: Case Note diangkat dari web novel populer karya Jung Jae Hun. Novel yang memenangkan grand prize dari Kakao Page itu berkisah tentang pengalaman misteri yang dialami mantan profiler Han Joon dan rekan-rekannya.

Versi dramanya akan bercerita tentang kafe misterius bernama Minamdang dan pengunjungnya. Karakter-karkater baru bakal diperkenalkan seiring perkembangan cerita dan plotnya akan dibungkus dengan humor yang membedakannya dari versi novel.

Portal berita lokal Sports Chosun melaporkan, skenario Minamdang: Case Note akan ditulis oleh Park Hye Jin (Ruler: Master of the Mask). Sementara syuting ditargetkan dimulai pada Oktober mendatang.

