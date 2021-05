SEOUL - Sebelum dipuja banyak wanita seperti saat ini, Seo In Guk ternyata kerap ditolak perempuan yang disukai. Namun dari sekian banyak penolakan itu, dia mengaku, ada satu yang paling membuatnya canggung.

“Jadi temanku punya pacar dan dia berusaha menjodohkanku dengan salah satu teman pacarnya itu. Dari perkenalan itu, aku jadi menyukai perempuan itu dan sering bertemu dengannya saat temanku dan pacarnya hangout,” kata sang aktor dalam program My Ugly Duckling, Senin (24/5/2021).

Suatu hari, menurut Seo In Guk, mereka pergi ke taman hiburan dan sang sahabat memberikan sinyal agar dia menyatakan perasaan pada perempuan itu saat naik bianglala. “Tapi aku tak memperhitungkan waktunya,” ujarnya.

Karena tak pernah naik bianglala ditambah rasa gugup, dia langsung menyatakan perasaannya begitu duduk di dalam bianglala. “Ada sesuatu yang ingin kukatakan,” katanya sambil menyanyikan lagu Can’t We milik Wheesung.

Setelah menyanyikan bait pertama lagu tersebut, Seo In Guk menyatakan perasaannya dan mengajak perempuan itu untuk berpacaran. Namun jawaban perempuan itu di luar dugaan sang aktor.

Seo In Guk mengatakan, “Dia bilang, ‘Maaf, aku hanya melihatmu sebagai dongsaeng (adik laki-laki).’ Dia menolakku, persis setelah bianglala itu mulai berputar dan kami hanya bisa duduk terdiam sampai bianglala itu berhenti berputar.”

Sejak saat itu, aktor Doom at Your Service tersebut mengaku, menghindari bianglala jika ingin menyatakan cinta. “Kalau kau ingin menyatakan perasaan kepada orang yang kau sukai, pastikan kau tak menaiki bianglala,” tutur Seo In Guk.*

