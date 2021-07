MARSHANDA pamer foto apa adanya dengan body gemuk tanpa diedit. Marshanda banjir pujian hingga merasa tertampar melihat unggahan Marshanda.

Melalui akun instagram @marshanda99, sang artis pun mencurahkan isi hatinya tentang body positivity. Ia pamer foto pakai dress hijau menunjukkan body-nya.

"Haruskah kita jadi orang nomor satu yang ngejudge diri sendiri jelek? Segitu kejamnya kah kita harus bersikap sama diri sendiri? Why don't we be bestfriend with ourself instead (kenapa kita ngga coba untuk jadi sahabat bagi diri kita sendiri?," tulis Marshanda di keterangan foto.

Baca Juga: Wow! Marshanda Berani Pasang Foto Tanpa Diedit, Ini Penampakannya

Lantas, wanita yang akrab disapa dengan Chacha itu memberikan motivasi untuk bisa menerima diri apapun itu kondisi diri kita.

"Cintai, sayangi, rangkul dan percaya dirilah," tulis Marshanda dalam bahasa Inggris.

"Gue mau berhenti anggep diri gue jelek karena perut gue gendut atau tangan gue gede," tulisnya.

Marshanda pun tampak memberikan apresiasi untuk dirinya sendiri terlihat melalui kata-kata yang dia lontarkan.

"Aku mencintaimu, Ca," pungkasnya.

"Terima kasih telah berani dan menunjukkan sisi rentan kamu kepada orang lain. Kamu membantu begitu banyak orang berkembang apa pun pencapaian mereka, bagaimanapun penampilan mereka, apa pun warna kulit mereka." tulis Marshanda dalam bahasa Inggris.

Melihat hal ini, netizen pun ramai memberikan tanggapan serta dukungan atas hal yang dilakukan Marshanda dengan memotivasi orang-orang sekitar.

"You are beautiful no matter what they say ❤️❤️❤️," tulis komentar @zaskiadyamecca.

"Always super positive❤️❤️ Miss you, Cha," tulis akun @alicenorin.

"Tertampar diri ini:( so proud of you," tulis akun @ast.prahe***

"Ini orang positive vibes banget. Best!!," tulis akun @marissalucian***