JAKARTA - Reality Club mempunyai pengalaman indah setelah lima tahun berjalan. Selama 5 tahun bersama, kekompakkan kerap dijaga.

Iqbal Anggakusumah, selaku gitaris Reality Club menuturkan ada suatu hal yang menurutnya cukup unik dan berkesan selama dia berjalan bersama dengan grup yang membesarkan namanya itu.

"Kalo gue yang paling berkesan kita berlima pernah umrah bareng," ujar Iqbal di live Instagram bersama Okezone.

Hal ini tampaknya juga dibenarkan oleh Era Patigo selaku pemain drum Reality Club. Dia mengaku tak pernah membayangkan band yang terbilang cukup baru namun terasa begitu dekat dan kuat untuk menjaga kekompakannya.

"Nggak kebayang juga lo umroh sama band lo," ujar Era Pratigo.

Diketahui pula bahwa Reality Club baru saja mengeluarkan single kedua mereka pada tanggal 4 Juni 2021 lalu. Single kedua mereka ini merupakan double-single yang diberi judul "You Let Her Go Again."

Dari hal ini, Iqbal dan Era khususnya berharap bahwa nantinya karier hingga kebersamaan mereka akan terus solid dan kompak.

"Dari karier kita masih terus bareng-bareng, solid terus sampai satu unit. Semoga disaat-saat susah kayak gini bukannya jadi penghambat kita untuk berkarya," ujar Iqbal.

