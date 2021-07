JAKARTA - Okezone akan kembali menyajikan obrolan seru bersama musisi di live Instagram. Kali ini, Reality Club, band indie-rock sang peraih nominasi Anugerah Music Indonesia (AMI) 2018 kategori pendatang baru terbaik yang akan hadir.

Reality Club bakal berbincang dengan Okezone pada Kamis, 8 Juli 2021, pukul 16.00 WIB. Okezoners bisa menyaksikannya secara langsung melalui akun Instagram @okezonecom.

Era Patigo (drum), Iqbal Anggakusumah (gitar), Faiz Novascotia Saripudin (vokal dan gitar), Fathia Izzati (vokal dan keyboard), dan Nugi Wicaksono (bass), nantinya akan berbagi tentang double-single mereka bertajuk You Let Her Go Again.

You Let Her Go Again ini terdiri dari dua lagu ballad santai dan romantis berjudul You Let Her Go Again dan Oh Bella. Bercerita tentang kisah cinta semasa SMA yang tak terbalas.

Selain tentang karya terbaru mereka, host juga akan mengulik personel band lebih dalam. Mulai dari keseharian, atau kehidupan mereka di balik kesibukan sebagai anak band.

Okezoners juga boleh bertanya di tengah sesi live Instagram ya. Caranya mudah, cukup tulis pertanyaan di kolom komentar. Jika beruntung, host akan membacakan pertanyaan kamu untuk dijawab oleh personel Reality Club.

Catat tanggal dan waktunya ya. Jangan sampai ketinggalan sesi live Instagram Okezone bersama Reality Club.

