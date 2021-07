JAKARTA - Kabar bahagia datang dari grup band Reality Club. Pasalnya, grup band yang memiliki aliran indie rock itu baru saja mengeluarkan single mereka yang berjudul You Let Her Go Again beberapa waktu lalu.

Reality Club mengeluarkan single tersebut pada 4 Juni 2021, dimana Faiz Novacostia Saripudin, selaku gitaris dan vokal yang membuat lagu itu terinspirasi dari salah satu serial Netflix dengan judul "Sex Education".

"Sebenarnya karena dari nonton serial Netflix yang sex education," ujar Era Pratigo selaku pemain drum di live instagram bersama Okezone, Kamis (8/7/2021).

Dari double single terbaru yang mereka rilis ini, terbagi menjadi dua bagian yakni side A dan side B. Side A yang pertama diisi dengan judul "You Let Her Go Again" sedangkan side B diisi dengan judul "Oh Bella". Dan keduanya sudah bisa sama-sama dinikmati di kanal Youtube Reality Club.

Sedangkan, Iqbal Anggakusumah selaku gitaris menuturkan esensi lebih lanjut dari single kedua mereka ini.

"Esensi ceritanya tuh, yang seharusnya dua pasangan jadi nih, tapi ada aja rintangannya," ujar Iqbal.

Dan untuk konsep video musiknya sendiri, Reality Club tetap konsisten untuk selalu menyuguhkan lagu dengan mengusung konsep cinematic universe.

"Sebenarnya kita sudah jalani seperti dulu, kita mau jalanin buat musik yang mengusung konsep cinematic universe," ujar Iqbal.

