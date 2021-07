JAKARTA – Aplikasi layanan over the top (OTT) Vision+ memberikan ragam konten pilihan mulai dari library content video on demand (VOD) lokal dengan jam tayang terbanyak, hingga live streaming free to air (FTA) channel premium dan lokal terlengkap yang terdiri dari film hingga serial TV yang menghibur seperti Kun Anta Mendadak Santri yang disiarkan di channel MNCTV.

Serial ini menjadi tayangan yang diminati penonton di televisi dan banyak mengajarkan edukasi positif kepada anak-anak dengan nuansa komedi.

Dibintangi oleh Rifky Balweel, Ali Fikry, Bobby Maulana, Jerico Gowtama, Rully Fiss, Masayu Clara, Rahmet Ababil, Arafah Rianti, Queen Gendis dan sederetan pemain lainnya, menjadikan Kun Anta Mendadak Santri menarik untuk diikuti.

Kun Anta Mendadak Santri menampilkan kehidupan pesantren di peternakan sapi. Menceritakan tentang seorang anak bernama Haikal yang memiliki sifat nakal, keras kepala, tidak sabaran, petakilan dan sering membuat permasalahan yang membuat orang di sekitarnya menganggap dirinya anak bandel. Tetapi Haikal memiliki keinginan untuk menjadi anak yang baik dan berguna bagi lingkungan dan keluarganya.

Hingga suatu saat, Haikal kabur dari rumahnya dan menuju ke terminal. Di sana, Haikal membantu orang yang hampir kecopetan. Akibatnya, Haikal malah dikejar oleh geng preman terminal.

Haikal pun melarikan diri sampai harus berganti baju koko marbot yang sedang digantung di terminal. Seorang ustaz yang melihat Haikal berbaju koko, mengiranya sebagai santri pertukaran yang harus dijemput. Haikal pun mendadak jadi santri karena terpaksa harus ikut sang ustaz agar dirinya selamat dari preman yang mengejarnya.

Bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah Haikal akan menjadi anak yang lebih baik dan saleh di pesantren? Jangan lupa saksikan terus live streaming Kun Anta Mendadak Santri MNCTV setiap hari pukul 14.00 WIB di Vision+.

