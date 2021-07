RIDWAN Ghani terpapar Covid-19. Sampai akhirnya beberapa anggota keluarganya mulai menunjukkan gejala Covid-19, yakni ibu sang aktor dan anak keduanya.

Suami dari artis Adhitya Putri itu menyebut bahwa dirinya yang baru saja selesai menjalani syuting, mengetahui bahwa rekannya terpapar Covid-19. Mendapati kanar tersebut pria 33 tahun ini sontak langsung menjalani swab antigen dan bersyukur saat dinyatakan negatif Covid-19.

"Setelah suting terakhir dengan banyak cerita seperti biasa, kupulang mendengar kabar. Seorang kawan mengabariku kalau dia positif. Setelah aku antigen, hasilnya Alhamdulillah negatif. Sempet posting pas antigennya," bebernya dalam akun Instagram.

Akan tetapi, dirinya mengaku langsung mengalami gejala dari Covid-19 keesokan harinya. Bahkan hasil PCR yang ia lakukan pada 29 Juni menunjukkan bahwa bapak dua anak ini positif terpapar Covid-19, meski dirinya sudah mendapatkan vaksin.

"Esok paginya badan terasa tertimpa reruntuhan godzilla. Dan betul, pcr tgl 29 membuat aku di endorse covid, shid man! Vaksin bawa sial kataku.. (abis di vaksin soalnya aku)," ungkapnya.

Pemilik nama lengkap Ridwan Abdul Ghani ini mengatakan bahwa dirinya sudah sering kali lolos dari Covid-19, meski kerap berkontak erat dengan orang-orang yang positif. Sayangnya, kali ini dirinya harus pasrah lantaran tak lagi bisa lolos dari Covid-19.

Hal yang membuat sedih ialah saat dirinya menyadari bahwa ada lebih dari satu orang di rumah yang menunjukkan gejala Covid-19. Termasuk ibundanya dan juga anak keduanya, Malaika Rayyan Abdul Ghany.

Kendati demikian, bintang film Raksasa Dari Jogja ini merasa bersyukur lantaran kerap mendapatkan afirmasi positif dari keluarga, terutama istri.

"Yang bikin sedih virusny ternyata udh room tour dirumah,, walhasil mamah, malaik dan risalpun bergejala, sowry guys..," tuturnya.

"Tp beruntung gw punya support sistem mantab,, mulai dari bapak ibu,, istri,, mamah,, kakak2 mba2, om, risal.. semuanya oke lah!! Jd so far so ajib lah.. walaupun covidnya mbelgedes..," tandasnya.