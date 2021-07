JAKARTA – Setelah sukses The Mandalorian yang membawa fans Star Wars ke dunia gangster antargalaksi yang belum sepenuhnya terjamah, LucasFilm akan kembali membawakan cerita pemburu hadiah yang kini dikepalai oleh tokoh Star Wars paling keren menurut fans: Boba Fett.

Dilansir dari CBR, Selasa (6/7/2021), proses syuting The Book of Boba Fett kini telah rampung dan tim kreatif akan segera melakukan proses pasca-produksi. Dan, menurut salahsatu pemeran pengganti di serial ini, Brendan Wayne, The Book of Boba Fett akan terlihat lebih keras dibandingkan The Mandalorian.

“Menurutku cerita yang kelam dan keras itu yang memang diinginkan para penonton,” ujar Brendan pada Star Wars Sessions, “Boba memang lebih kasar daripada Mando. Menurutku sang sutradara tak ada pilihan lain karena Ia memang menggarap karakter yang seperti itu.”

Menurut Brendan juga, The Book of Boba Fett akan jadi cerita yang berjalan cepat tanpa perlu bertele-tele; Boba akan jadi mesin pembunuh yang efisien dan bisa merampungkan pekerjaannya dengan cepat.

Sebelumnya, Boba Fett hanyalah karakter sekunder di trilogi original Star Wars. Mati terlalu cepat karena terjungkal ke Sarlacc Pit, para fans merasa karakter dengan desain sekeren Boba harusnya dipertahankan lebih lama. Akhirnya, karakter ini menjadi salah satu karakter paling dikenal di jagat Star Wars dan memunculkan banyak komik, novel, video game, dan merchandise yang membawa namanya.

Kemunculannya di The Mandalorian pun sempat mengejutkan para fans, meski kedatangannya memang sudah diantisipasi. Setelah mendapatkan kembali kostumnya dari Din Djarin, sang Mandalorian, Boba pun membantu Din untuk menyelamatkan Grogu alias Baby Yoda yang ditawan oleh antek-antek Galactic Empire. Ketika hutangnya terlunasi, di akhir season dua The Mandalorian Boba terlihat mengambil alih tahta Mos Eisley cantina dan merencanakan pembalasan dendam.

Disutradarai Robert Rodriguez dan dibintangi Temuera Morrison dan Ming-Na Wen, The Book of Boba Fett direncanakan tayang Desember ini melalui Disney+.

(aln)