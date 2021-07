PUTRI Anne, istri Arya Saloka, berduka. Kerabat dekatnya, Arye Abraham meninggal dunia.

Putri Anne menangis histeris saat tahu Arye Abraham telah tiada. Ia pun menuliskan curahan hatinya di Instagram.

'Wake up lil bro.. no one is texting me anymore "ne, jadi gimana? Kok lu gk kenalin cewe ke gue? Arya gak ada temen cewe yg cantik?"'.

Kemudian Putri juga mengunggah lagu sedih dan menuliskan 'Happy 4th of July brother, you always love this time of year'.

Berlanjut di feeds Instagram, istri Arya Saloka mengabarkan bahwa sang sahabat meninggal dunia. Ia juga mengunggah foto Arye berkaos hitam dan mengutip lirik lagu Coldplay.

"Lights will guide you home, and ignite your bones.. We wont try to fix you."

"So long good friend, my brother..", tulisnya.

Membaca kabar ini, banyak rekan selebriti yang ikut berdua.

"I’m so sorry for your loss 😢 Turut beduka cita yaa.. yang kuat..," kata Aurelie Moeremans.

"Kak :(((((((," ungkap Indah Permatasari.

"Turut berduka cita ya ne, sorry for ur loss 🤍," imbug Yasmine Wildblood.