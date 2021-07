SEOUL - Shin Se Kyung langsung menemukan rumah baru begitu hengkang dari Namoo Actors. Ia dilaporkan telah meneken kontrak eksklusif dengan EDAM Entertainment, agensi yang menaungi IU.

"Shin Se Kyung telah memutuskan untuk menandatangani kontrak eksklusif dengan EDAM Entertainment. Setelah Kami menyelesaikan diskusi terkait kontrak, kami akan mengeluarkan pernyataan resmi sore ini," ujar sumber dari EDAM seperti dilansir Soompi, Senin (5/7/2021).

Sebelumnya, Shin Se Kyung lama bernaung di bawah asuhan Namoo Actors. Setelah hampir 2 dekade di agensi yang menaungi Lee Joon Gi tersebut, Shin Se Kyung memilih hengkang.

Shin Se Kyung memulai debut pada 1998, saat ia muncul dalam poster album ke-5 Seo Taiji and Boys. Setelah itu, ia aktif membintangi drama dan film.

Beberapa proyek akting sukses mantan kekasih Jonghyun SHINee itu adalah Tree With Deep Roots, Six Flying Dragons, Rookie Historian Goo Hae Ryung, Run On, film Cinderella, Hindsight, dan Tazza: The Hidden Card.

