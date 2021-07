SEOUL - Shin Se Kyung dan Namoo Actors berpisah jalan. Portal berita lokal mengabarkan pada Senin (5/7/2021), kontrak eksklusif sang aktris dan Namoo Actors telah berakhir setelah 19 tahun.

"Kami telah memutuskan kontrak eksklusif dengan Shin Se Kyung," demikian kata seorang juru bicara Namoo Actors, seperti dikutip dari Soompi.

Shin Se Kyung memulai debut pada 1998, saat ia muncul dalam poster album ke-5 Seo Taiji and Boys. Setelah itu, ia aktif membintangi drama dan film.

Baca Juga:

- Shin Se Kyung Keluar dari Namoo Actors setelah 19 tahun

- Shin Se Kyung Donasikan semua Penghasilan dari VLOG YouTube

Beberapa proyek akting sukses mantan kekasih Jonghyun SHINee itu adalah Tree With Deep Roots, Six Flying Dragons, Rookie Historian Goo Hae Ryung, Run On, film Cinderella, Hindsight, dan Tazza: The Hidden Card.

(LID)